20.10.2020 (13:20)

Военнослужащие ЦВО поздравили 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны с Днем военного связиста

Военнослужащие Центрального военного округа в Новосибирске поздравили 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Нину Григорьевну Киселеву с Днём военного связиста.

Сержант Нина Киселева проходила службу в 132-ом отдельном полку связи радиотелеграфистом, передавала радиограммы с передовой. Она одна из первых узнавала все последние новости о проведении боевых операций. Нина Григорьевна прошла всю войну, принимала участие в Сталинградской битве, в освобождении Будапешта и Венгрии. Победу она встретила под Берлином, а после войны продолжила службу в армии, проработав на узле связи 36 лет.

Военнослужащие-связисты никогда не забывают о своем ветеране, часто звонят Нине Григорьевне, а также поздравляют ее с праздниками. Сегодня, в День военного связиста, они преподнесли ей цветы и подарки, а также произнесли теплые слова поздравлений.

При посещении ветерана были строго соблюдены все противоэпидемиологические меры.

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