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20.10.2020 (12:45)

Землетрясение на территории Киргизии не повлияло на боеготовность российских военных объектов, дислоцированных в регионе

Подземные толчки, произошедшие на территории Иссык-Кульской области Киргизской Республики, не повлияли на боеготовность российских военных объектов, дислоцированных в регионе. Дежурные силы и средства несут службу в штатном режиме.

Подземные толчки магнитудой 4,0 балла произошли 19 октября. Разрушений и пострадавших на российских военных объектах в Киргизии нет.

На территории Киргизской Республики располагается объединенная российская военная база в городе Кант, которая является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. Также на территории Киргизии размещены испытательная база российского военно-морского флота (ВМФ) в Иссык-Кульской области, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмической пункт Майлуу-Суу в Джалал-Абадской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Центральный военный округ
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