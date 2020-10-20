Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.10.2020 (12:15)

В Самаре 94-летний фронтовик-связист прокатился по городу на бронеавтомобиле «Тигр»

В Самаре 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух медалей «За отвагу», Алексей Иванович Кузин прокатился по городу на бронеавтомобиле «Тигр», который привезли к его дому связисты 2-й армии Центрального военного округа в рамках поздравления заслуженного фронтовика с Днём военного связиста.

Бронеавтомобиль, который оборудован новейшими средствами управления, был привезён к дому участника войны для статичного показа после персонального концерта. За попурри в исполнении военного оркестра фронтовик наблюдал из окна собственной квартиры. После концерта ветеран вышел на улицу, чтобы поближе увидеть связной бронеавтомобиль, а в ходе осмотра попросил помочь подняться в машину.  Алексей Иванович устроился на месте командира машины. Ветерану рассказали о тактико-технических характеристиках новой машины и показали возможности современных средств связи.

Ветерана поблагодарил военнослужащих за персональное поздравление и подарки, попросил от его имени поздравить всех военных связистов с профессиональным праздником. Он признался, что это было очень приятно, дало ему прилив бодрости и сил.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем военного связиста
Более 260 водяных завес поставили военнослужащие сводного отряда Минобороны для борьбы с пылевыми облаками при демонтаже ртутного цеха в Усолье-Сибирском
Отключение электричества в Кызыле не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов ЦВО
Специалисты РЭБ сорвали навигацию ударных беспилотников условного противника

Метки:
Центральный военный округ , Ветераны , Праздники , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false