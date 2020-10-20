20.10.2020 (11:55)

Военнослужащие ЦВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем военного связиста

Военнослужащие управления связи Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с Днем военного связиста ветерана Великой Отечественной войны, фронтового радиста Виктора Георгиевича Волчковича.

Во дворе жилого дома фронтовика бы организован плац-концерт роты почетного караула ЦВО и торжественное прохождение парадного расчета. Ветеран принимал парад на крыльце подъезда.

Также военные связисты ЦВО передали фронтовику благодарственный адрес от командования ЦВО, символический ключ радиста и памятный сувенирный набор с символикой войск связи.

Виктор Волчкович ушел на войну в 1941 году из города Березовского Свердловской области, закончил свой боевой путь в Берлине. Участвовал в окружении и ликвидации частей немецкой группы армий «Центр» в районах Витебска, Бобруйска, Вильнюса, Бреста и восточнее Минска, освобождении восточных районов Польши. Был ранен. Награжден медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны II cтепени и Красной Звезды. После войны больше 30 лет работал учителем истории в школах Свердловской области.

День военного связиста отмечается в России 20 октября. В этот день в 1919 году приказом Реввоенсовета было учреждено Управление связи Рабоче-крестьянской Красной армии — центральный орган по руководству военной связью. С этого документа началось становление и развитие войск связи России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице