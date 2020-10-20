20.10.2020 (11:45)

Более 260 водяных завес поставили военнослужащие сводного отряда Минобороны для борьбы с пылевыми облаками при демонтаже ртутного цеха в Усолье-Сибирском

Сводный отряд Минобороны, который прибыл в г. Усолье-Сибирское Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром», поставил более 260 высотных водяных завес с начала проведения работ по демонтажу цеха ртутного электролиза.

Для этого военнослужащие используют универсальную тепловую машину УТМ-80М, которая позволяет обеспечивать непрерывную работу на пути распространения токсичных пылевых облаков, высота которых может достигать 20 метров. Также, в обеспыливании работ принимают участие военнослужащие расчетов АРС-14КМ, которые проводят проливку железобетонных конструкций непосредственно у земли во время работы тяжелой техники.

Кроме этого, специалистами при помощи газоанализатора ртути РА-915М ежедневно проводится химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки.

Всего за время проведения работ, сотрудники Федерального экологического оператора демонтировали более половины здания цеха ртутного электролиза.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполняет задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, отбирает пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

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