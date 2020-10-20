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20.10.2020 (11:35)

Отключение электричества в Кызыле не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов ЦВО

Отключение электричества, которое произошло в Кызыле, не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов Центрального военного округа (ЦВО) в регионе.

После отключения электроснабжения военные объекты перешли на аварийные схемы питания. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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