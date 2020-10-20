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20.10.2020 (11:25)

Специалисты РЭБ сорвали навигацию ударных беспилотников условного противника

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, во время учения нарушили радиосвязь и сорвали навигацию ударных беспилотников условного противника.

По замыслу учения, противник спланировал нанести удар с воздуха по объектам военной инфраструктуры, используя ударные беспилотники. Военнослужащие совершили марш на штатной технике в назначенный район и развернули комплексы РЭБ «Борисоглебск-2» и «Житель», на которых отработали задачи по обнаружению и противодействию ударной и разведывательной беспилотной авиации противника. Кроме этого, специалисты РЭБ провели сбор и анализ развединформации на основе электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов, установили радиопомехи, тем самым нарушили систему связи полевых авианаводчиков. В рамках учения также были отработаны задачи на машинах РЭБ «Ртуть-БМ», с помощью них было оказано противодействие управляемому вооружению условного противника и боеприпасам, оборудованным радиовзрывателями.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Войска связи
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