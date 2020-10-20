20.10.2020 (11:15)

Сибирские связисты в профессиональный праздник провели тактико-специальные учения

Связисты соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, в 101 годовщину со дня образования войск связи провели крупное тактико-специальное учение на современных средствах связи.

По замыслу учения связисты выдвинулись в район развертывания на штатной технике для организации защищённой радио и видео связи вышестоящего штаба с подчиненными подразделениями мотострелковых соединений. Во время совершения марша военнослужащие преодолели участок зараженной местности, где выполнили нормативы по РХБ защите на технике и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы. По прибытии в назначенный район были развернуты полевой узел связи в составе радиостанции Р-160,05, антенного модуля Р-431АМ и других средств связи, а также мобильный пункт управления на базе бронеавтомобиля «Тигр». В полевых условиях специалисты связи провели комплексные тренировки, организовали видеоконференцсвязь, а также на время выполнили нормативы и специальные учебные задачи.

В тактико-специальном учении было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 60 единиц военной техники.

День военного связиста в России отмечается 20 октября.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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