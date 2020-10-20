Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.10.2020 (11:05)

Учение по отражению нападения НВФ состоялось на российской военной базе в Таджикистане

Учение по отражению нападения незаконных вооруженных формирований (НВФ) на объекты 201-й российской военной базы состоялось с военнослужащими в военных городках Душанбе и Бохтар.

В ходе активной фазы учения подразделения по противодействию терроризму были подняты по тревоге и выведены в район нападения условных террористов, применивших разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. Специалисты радиоэлектронной борьбы вскрыли каналы управления БпЛА и с помощью станции постановки помех Р-934БМВ и комплекса «Силок» приземлили их на землю, создав электронные помехи.

Подгруппы блокирования и огневого прикрытия на бронетранспортерах БТР-82А и бронеуралах с установленными в кузове 23-мм зенитными установками ЗУ-23, оцепили участок местности и применив штатное вооружение, уничтожили противника. Условные заложники, находящиеся в административных зданиях, были освобождены, их сопроводили в безопасную зону, а задержанные террористы были переданы сотрудникам военной полиции. Кроме того, саперы выполнили задачи инженерной разведки с целью поиска и уничтожения взрывоопасных предметов.

Всего в однодневном учении, которое состоялось в рамках контрольной проверки военной базы, было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года. 

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Иркутская область первая отправила призывников в Вооруженные Силы РФ
Специалисты связи ЦВО модернизировали аэромобильный пункт управления, сделав его бронированным
Спасатели ЦВО завершили перегруппировку сил для обеспечения посадки «Союз МС-16»
Российские военнослужащие в Таджикистане продолжают восстанавливать места захоронения фронтовиков

Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false