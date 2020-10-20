20.10.2020 (10:55)

Военнослужащие соединения ЮВО в Волгоградской области приступили к сдаче итоговой проверки по физической подготовке за 2020 год

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, началась итоговая проверка уровня физической подготовки военнослужащих всех категорий.

Военнослужащие, в зависимости от возрастной группы, выполняют различные физические упражнения, направленные на определение уровня силы и выносливости, такие как: бег на 60, 100 м, челночный бег, подтягивание на перекладине, сгибание-разгибание рук в упоре, подъем с переворотом. Также проводится кросс на 1 и 3 км, плавание на дистанцию 100 и 500 м.

Кроме того, в ходе контрольной проверки принимаются зачеты в выполнении нормативов в жиме штанги лежа и толчке 24-килограммовых гирь.

Всего в текущем году личный состав четыре раза привлекался к проверкам уровня физической подготовки – две квартальные, контрольная за зимний период обучения и итоговая проверка за учебный год.

Мотивация на улучшение физической подготовленности основана также на системе материального поощрения. Военнослужащие, сдающие экзамен по физической подготовке на отлично и выше, получают надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице