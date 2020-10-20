20.10.2020 (10:45)

Первые новобранцы осеннего призыва убыли в войска ЮВО из Волгоградской области

Около 80 призывников Волгоградской области убыли с областного сборного пункта в войска Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Астраханской и Волгоградской областях.

Перед убытием новобранцы трижды прошли проверку на наличие коронавирусной инфекции, а также были обеспечены антибактериальными гелями для обработки рук, медицинскими перчатками и масками на весь путь следования в воинскую часть.

После психологического и медицинского обследования призывников обеспечили военной формой и персональными электронными картами. Этот документ содержит подробные сведения о призывнике – начиная с биометрических данных, заканчивая сведениями о родителях и состоянии здоровья.

В ходе осеннего призыва из Волгоградской области будет отправлено более 2 тыс. новобранцев для прохождения военной службы как на территории ЮВО, так и в других округах Минобороны России.

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