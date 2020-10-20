20.10.2020 (10:35)

Военнослужащие ЮВО в Северной Осетии провели тренировку на средствах связи нового поколения

Военнослужащие соединения управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии провели тренировку на средствах связи нового поколения.

В ходе тренировки была проверена готовность военных связистов уверенно эксплуатировать современные комплексы связи и передачи данных АПЕ-5К, позволяющие значительно повысить эффективность работы командования общевойсковым объединением путем улучшения качества сбора данных и увеличения скорости обработки информации.

Также была проверена работа коммутационного оборудования, специальная аппаратура на модернизированных командно-штабных машинах 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80 и радиорелейной станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д».

В тренировке приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 250 единиц боевой и специальной техники.

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