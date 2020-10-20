20.10.2020 (10:25)

Инструкторы по горной подготовке ВС РФ пройдут практическое обучение в горах Кабардино-Балкарии

Инструкторы по горной подготовке ВС РФ приступили к занятиям по специальной подготовке на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

В течение месяца около 200 инструкторов по горной подготовке пройдут практическое обучение по применению альпинистского снаряжения при преодолении горных и водных препятствий, скалолазанию, преодолению наиболее опасных участков в составе групп и организации стоянок в высокогорье.

В ходе основного этапа подготовки военнослужащие преодолеют перевальные переходы от 3 до 5 дней, а также совершат восхождения на вершины от 3,5 тыс. до 4,5 тыс. м в полной экипировке весом около 30 кг.

Каждый военнослужащий обеспечен специальным датчиком-маячком, с помощью которого при возникновении нештатной ситуации спасательные команды в короткие сроки обнаружат попавшего в беду человека.

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