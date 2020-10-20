20.10.2020 (10:05)

В российской военной базе ЮВО в Абхазии завершена подготовка к отопительному сезону

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии завершена подготовка жилой и служебной инфраструктуры соединения к отопительному сезону. Всего обслужено свыше 50 объектов казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений.

C начала сентября текущего года на территории базы выполнены профилактические работы по осмотру и обслуживанию около 3,5 тыс. м теплотрасс.

Также проведены работы по промывке систем отопления, ревизии и опрессовке тепловых узлов, восстановлению тепловых контуров зданий. Осуществлены ремонтные и регламентные работы на котельном оборудовании. Проведены гидравлические испытания котлов и теплосетей, а также осуществлены ремонтные и регламентные работы на котельном оборудовании.

Подготовкой к отопительному сезону в соединении занимались специалисты теплохозяйства военной базы. Из их числа для обеспечения эксплуатации объектов в ходе зимнего периода будут организованы аварийно-ремонтные бригады.

В состав военного городка базы входят казармы, жилые дома, банно-прачечный комплекс и штаб, 90 процентов зданий модульного типа из быстровозводимых конструкций с использованием современных экологичных материалов.

В связи с теплым климатом в регионе отопительный сезон для личного состава соединения начнётся позже, чем в других воинских частях ЮВО.

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