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20.10.2020 (09:55)

Связисты Каспийской флотилии организуют высокоскоростные каналы передачи данных в ходе масштабного учения в Дагестане

Связисты Каспийской флотилии (КФл) приступили к отработке задач в рамках комплексного учения на полигоне Аданак в Дагестане.

Военнослужащие подразделения совершили марш в районы выполнения задач, выполнили инженерное оборудование и обустройство полевого лагеря. Для большинства военных связистов данное мероприятие является первым полевым выходом.

Связисты организуют связь между штабом КФл, кораблями, береговыми частями в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы, выполнят нормативы по развертыванию, эксплуатации и перемещению аппаратных станций и комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время.

Основной целью учения является совершенствование профессиональных навыков личного состава, командиров старшего и младшего звена, слаженности при выполнении поставленных задач в условиях современного боя.

Всего в комплексном учении принимают участие около 200 специалистов связи КФл, задействовано порядка 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Войска связи
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