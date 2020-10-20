20.10.2020 (09:45)

В разведывательное соединение ЮВО поступили современные бронеавтомобили «Тигр-М»

В разведывательное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии поступили на вооружение модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М».

Бронеавтомобиль «Тигр-М» предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Он имеет пятый класс баллистической защиты. На машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

Новая техника усилит боеготовность, мобильность и боевые возможности разведчиков ЮВО.

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