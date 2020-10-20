20.10.2020 (09:35)

Более 150 первых новобранцев отправились войска ЮВО со сборного пункта Ростовской области

Более 150 новобранцев из Ростовской области убыли к местам прохождения военной службы в Южном военном округе (ЮВО) после проведения первой торжественной отправки осеннего призыва 2020 года.

Военнослужащие будут проходить службу в соединениях и воинских частях ЮВО на территории Астраханской и Волгоградской областей, а также в Ставропольском и Краснодарском крае.

Перед отправкой к местам прохождения службы молодым людям выдали военную форму одежды, банковскую карту для перечисления денежного довольствия и персональную электронную карту.

Должностными лицами военного комиссариата и сборного пункта Ростовской области выполняются все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. На территорию сборного пункта призывники попадают через отдельный вход, после чего направляются в первый модуль для проведения бесконтактной термометрии, визуального осмотра и сбора жалоб. Далее ребята сдают тесты в мобильной клинико-диагностической лаборатории. Из лаборатории отдельным потоком, с соблюдением социальной дистанции, призывники проходят к модулю ожидания результатов тестирования.

Только после прохождения барьерного контроля молодые люди проходят на медицинскую комиссию, в пункт переодевания и столовую. Все места массового скопления людей обрабатываются расчетами РХБ защиты ЮВО каждый час.

Всего в ходе осеннего 2020 года призыва из Ростовской области будет направлено для прохождения военной службы более 3,7 тыс. юношей.

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