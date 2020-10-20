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20.10.2020 (09:25)

В РВСН прибыла первая команда военнослужащих по призыву

В Козельское ракетное соединение (Калужская область) прибыла первая команда военнослужащих для прохождения военной службы по призыву. Многие из призывников имеют высшее образование и спортивные разряды по различным видам спорта.

Все военнослужащие имеют соответствующую категорию годности по здоровью, позволяющей проходить военную службу и в других видах
и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, без ограничений.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой, по прибытии военнослужащих в соединение, были проведены все необходимые профилактические мероприятия.

Прибывший личный состав был размещен в специально оборудованном помещении на обсервацию, которая продлится 14 дней, по окончании которой военнослужащие будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

Всего в ходе осеннего призыва в воинские части и соединения РВСН для прохождения военной службы будет призвано около 9000 человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН
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