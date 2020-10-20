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20.10.2020 (09:15)

Молодые лётчики истребительного авиаполка в Крыму провели тренировку «прерванного захода на посадку»

В Крыму молодые лётчики истребительного авиационного полка соединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели учебно-тренировочных полёты с выполнением элемента «прерванный заход на посадку».

Тренировки прошли в соответствии с планом лётной подготовки молодого лётного состава полка.

В ходе полётов недавние выпускники военных вузов впервые производили взлёты и посадки без инструкторов после получения допуска к самостоятельным полётам.

В рамках выполнения упражнения «прерванный заход на посадку» пилоту необходимо совершить снижение над взлётно-посадочной полосой с выпущенными шасси, произвести касание полотна полосы и с включением форсажа уйти в небо.

Также лётчики отработали другие элементы несложного пилотажа под наблюдением опытных лётчиков-инструкторов.

В мероприятии были задействованы многоцелевые истребители Су-27СМ и учебно-боевые истребители Су-27УБ. В учебно-тренировочных полётах участвовало более 10 молодых лётчиков.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Авиация , Южный военный округ , Истребительная авиация
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