20.10.2020 (09:15)
Молодые лётчики истребительного авиаполка в Крыму провели тренировку «прерванного захода на посадку»
В Крыму молодые лётчики истребительного авиационного полка соединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели учебно-тренировочных полёты с выполнением элемента «прерванный заход на посадку».
Тренировки прошли в соответствии с планом лётной подготовки молодого лётного состава полка.
В ходе полётов недавние выпускники военных вузов впервые производили взлёты и посадки без инструкторов после получения допуска к самостоятельным полётам.
В рамках выполнения упражнения «прерванный заход на посадку» пилоту необходимо совершить снижение над взлётно-посадочной полосой с выпущенными шасси, произвести касание полотна полосы и с включением форсажа уйти в небо.
Также лётчики отработали другие элементы несложного пилотажа под наблюдением опытных лётчиков-инструкторов.
В мероприятии были задействованы многоцелевые истребители Су-27СМ и учебно-боевые истребители Су-27УБ. В учебно-тренировочных полётах участвовало более 10 молодых лётчиков.