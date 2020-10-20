Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.10.2020 (09:05)

Военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения отработали действия при поступлении сигнала учебной тревоги

В рамках плана контрольной проверки за 2020 учебный год на территории воинских частей и подразделений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения под руководством командира соединения гвардии полковника Евгения Тонких прошло плановое занятие по приведению частей соединения в высшие степени готовности.

В занятиях приняло участие 100% военнослужащих соединения. Было осуществлено снятие техники с кратковременного хранения и ее подготовка к совершению марша в места формирования колонн.

На подготовленных учебных местах личный состав до автоматизма отработал действия суточного наряда с получением сигналов управления, а также порядок экипировки.

Офицеры командования отработали организацию совместных действий по сигналам учебной тревоги и порядок действий при организации управления и взаимодействия.

В ходе проверки был осуществлен выход оперативных групп в районы сосредоточения и развертывание пунктов управления с проверкой готовности к выполнению задач по предназначению.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Тактическое учение подразделений отдельного гвардейского соединения ВДВ из Уссурийска завершилось на полигоне Барановский в Приморском крае
Более 19 тыс. прыжков с парашютом совершили Псковские десантники за 9 месяцев текущего года
Более 500 военнослужащих и 40 единиц техники гвардейского соединения управления ВДВ из Подмосковья задействовано в учении с подразделениями связи и охраны
Более 250 прыжков с парашютом совершили в Приморье военнослужащие Уссурийского десантно-штурмового соединения

Метки:
Воздушно-десантная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false