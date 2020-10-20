20.10.2020 (09:05)

Военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения отработали действия при поступлении сигнала учебной тревоги

В рамках плана контрольной проверки за 2020 учебный год на территории воинских частей и подразделений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения под руководством командира соединения гвардии полковника Евгения Тонких прошло плановое занятие по приведению частей соединения в высшие степени готовности.

В занятиях приняло участие 100% военнослужащих соединения. Было осуществлено снятие техники с кратковременного хранения и ее подготовка к совершению марша в места формирования колонн.

На подготовленных учебных местах личный состав до автоматизма отработал действия суточного наряда с получением сигналов управления, а также порядок экипировки.

Офицеры командования отработали организацию совместных действий по сигналам учебной тревоги и порядок действий при организации управления и взаимодействия.

В ходе проверки был осуществлен выход оперативных групп в районы сосредоточения и развертывание пунктов управления с проверкой готовности к выполнению задач по предназначению.

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