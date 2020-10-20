20.10.2020 (08:26)

На полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия началась активная фаза тактического учения с танковым соединением ВВО

На полигоне Бурдуны в Республике Бурятия началась активная фаза тактического учения с танковым соединением Восточного военного округа. Всего в мероприятиях принимает участие более 1 тысячи военнослужащих, задействовано порядка 250 единиц вооружения и военной техники.

В рамках двухстороннего тактического учения планируется использовать тактику, применяемую в современных вооруженных конфликтах, в том числе «танковые качели», «сирийский вал», «танковую карусель».

Расчеты БЛА и экипажи современных танков Т-72Б3 будут действовать в единой системе с передачей целеуказаний для боевой стрельбы до каждого танка.

На первом этапе практической части учения военнослужащие танкового соединения ВВО отработают мобильную оборону.

С воздуха огневую поддержку танкистам окажут многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30см, штурмовики Су-25 «Грач», ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил». Для уничтожения групповых целей условного противника на максимальной дальности, спланированно применить РСЗО «Ураган» и САУ «Акация».

С целью уничтожения диверсионных групп, в тыл условного противника предусмотрена высадка тактического десанта вертолетами Ми-8амтш.

Особое внимание в ходе учения будет уделено вопросам ведения современного боя в условиях незнакомой местности, организации взаимодействия, управлению огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков ведения огня из боевых машин в движении, выполнению индивидуальных и групповых задач.

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