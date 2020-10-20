20.10.2020 (08:20)

В ВВО состоялся конкурс на приготовление блюд национальной кухни, в рамках Международного дня повара

В Хабаровском гарнизоне в соединении армейской авиации Восточного военного округа состоялась конференция по питанию, приуроченная Международному дню повара.

Мероприятие было организовано и проведено под руководством заместителя командующего армии ВВС и ПВО ВВО по тылу полковника Максима Литвякова.

В конференции приняли участие более 50 представителей тыловых структур соединений и воинских частей ВВО.

В рамках мероприятия был проведён конкурс на приготовление лучшего блюда, в котором приняли участие порядка 25 специалистов-поваров соединений и воинских частей Хабаровского гарнизона.

Участники конкурса провели мастер-классы по приготовлению различных блюд национальной кухни - русской, казахской и бурятской, продемонстрировали процесс приготовления блюд с подробными пояснениями каждого этапа изготовления.

Помимо этого, состоялась выставка приготовленных блюд, которые были оценены конкурсными комиссиями.

Кулинарные блюда оценивались дегустационным способом по вкусовым качествам, красочности оформления, правильности сервировки блюд, их разнообразию, соответствию пищевым стандартам приготовления и нормам довольствия.

Мероприятие проводилось с целью улучшения организации и качества продовольственного обеспечения личного состава соединений и воинских частей ВВО, повышения профессионального уровня специалистов продовольственной службы.

Победители конкурса были награждены грамотами и ценными подарками.

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