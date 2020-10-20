20.10.2020 (07:56)

В Хабаровске День военного связиста отпраздновали в соединении управления Восточного военного округа

Торжественные мероприятия состоялись в соединении управления Восточного военного округа в Хабаровске, приуроченные Дню военного связиста.

Праздник состоялся под руководством начальника управления связи-заместителя начальника штаба ВВО по связи генерал-майора Валерия Тишкова, который выступил с поздравительной речью перед военнослужащими соединения.

В ходе торжественной церемонии, отличившиеся в боевой подготовке, военнослужащие были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.

Далее генерал-майор Валерий Тишков, ветераны и почетные гости возложили цветы к памятнику маршалу войск связи Ивану Пересыпкину.

Для военнослужащих, членов их семей, ветеранов военной службы на территории воинской части была организована выставка вооружения, военной и специальной техники. На открытых площадках выставки были представлены образцы военной техники, стоящие на вооружении в войсках связи: станция спутниковой связи "Ливень", современный антенный модуль Р-431-АМ, командно-штабные машины, радиостанция средней мощности Р-166-0,5, цифровая радиорелейная станция Р-419-Л, а также новейшая комплексная аппаратная на базе автомобиля "Тигр" и другие.

Оркестр и солисты Восточного военного округа исполнили песни, посвященные военным связистам.

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