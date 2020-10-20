20.10.2020 (07:50)

Во Владивостоке военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в церемонии открытия бюста снайпера Героя Советского Союза гвардии капитана Василия Зайцева

Сегодня во Владивостоке на территории комплекса зданий штаба Тыла Тихоокеанского флота торжественно открыт бюст прославленного снайпера Героя Советского Союза гвардии капитана Василия Зайцева.

В церемонии приняли участие заместитель командующего Тихоокеанским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Владимир Копосов и заместитель Губернатора Приморского края Антон Волошко, представители ветеранских организаций Приморья, юнармейцы. У бюста был выстроен Почетный караул соединения морской пехоты ТОФ.

В ходе митинга участники церемонии отмечали, что снайпер 62-й армии Сталинградского фронта, Герой Советского Союза Василий Зайцев начинал свою службу в Приморском крае. С 1937 года он служил на Тихоокеанском флоте, где его зачислили писарем артиллерийского отделения.

После учёбы в Военно-хозяйственной школе Василия Григорьевича назначили начальником финансовой части на Тихоокеанском флоте, в бухте Преображение. В этой должности его и застала Великая Отечественная война. Именно поэтому бюст Героя установлен у штаба Тыла ТОФ.

После того, как с памятника было снято покрывало, в честь героя Великой Отечественной войны Василия Зайцева прозвучал оружейный салют.

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