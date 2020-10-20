20.10.2020 (04:41)

Сегодня военные связисты ВВО отмечают свой профессиональный праздник

20 октября 2020 г. военнослужащие войск связи Восточного военного округа, дислоцированного на территории Республики Бурятия, Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономии, Хабаровского края, Камчатки, Сахалина, Приморья, отмечают профессиональный праздник – День военного связиста, 101-ю годовщину, образования войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сегодня военные связисты ВВО являются высококвалифицированными специалистами, вносящими свой весомый вклад в развитие военной науки, теории и практики организации связи и автоматизированного управления войсками. Военнослужащие войск связи ВВО обладают глубокими знаниями и широкой эрудицией.

В настоящее время войска связи ВВО оснащены современными средствами связи. В частности это - станции спутниковой связи "Ливень", современные антенные модули Р-431-АМ, радиостанции средней мощности Р-166-0,5, цифровые радиорелейные станции Р-419-Л, а также новейшие комплексные аппаратные на базе автомобиля "Тигр".

Всего в ВВО в войсках связи проходят службу более 5000 военнослужащих.

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