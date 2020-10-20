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20.10.2020 (06:27)

В Забайкалье началось батальонное тактическое учение с военнослужащими РЭБ ВВО

Более 100 специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе батальонного тактического учения в рамках контрольной проверки совершили марш в указанный район.

В ходе выдвижения специалисты РЭБ отразили нападение условных диверсантов, преодолели условно зараженные участки местности, а также выполнили специальные задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

В ходе учения военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию станций радиоэлектронного излучения и постановки помех для подавления средств ПВО условного противника.

Помимо этого, экипажи комплексов «Палантин» и «Леер» выполнят перехват и подавление радиоканалов управления беспилотными летательными аппаратами условного противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка
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