20.10.2020 (06:27)

В Забайкалье началось батальонное тактическое учение с военнослужащими РЭБ ВВО

Более 100 специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе батальонного тактического учения в рамках контрольной проверки совершили марш в указанный район.

В ходе выдвижения специалисты РЭБ отразили нападение условных диверсантов, преодолели условно зараженные участки местности, а также выполнили специальные задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

В ходе учения военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию станций радиоэлектронного излучения и постановки помех для подавления средств ПВО условного противника.

Помимо этого, экипажи комплексов «Палантин» и «Леер» выполнят перехват и подавление радиоканалов управления беспилотными летательными аппаратами условного противника.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице