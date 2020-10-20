20.10.2020 (07:30)
Три ракетных катера ТОФ нанесли удар крылатыми ракетами «Москит» по сложным мишеням в Японском море
Ракетно-катерная ударная группа (РКАУГ) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, действуя в акватории Японского моря, в ходе тактического учения атаковала крылатыми ракетами мишени, имитирующие отряд надводных кораблей условного противника.
Три ракетных катера произвели одновременный пуск трех крылатых ракет «Москит» по сложной мишенной позиции на дистанциях от 70 до 120 километров. По данным объективного контроля ракеты успешно поразили цели.
Выполнение боевого упражнения обеспечивали 15 боевых кораблей и судов, а также самолёты морской авиации флота.
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