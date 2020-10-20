20.10.2020 (05:47)

Танкисты Амурского общевойскового объединения ВВО провели стрельбы с закрытых огневых позиций

Танкисты Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в ходе контрольной проверки на полигоне «Биджан» Еврейской автономии, отработали вопрос организации и ведения огня из закрытых огневых позиций.

Так, танковым подразделениям была поставлена задача скрытно занять выгодные позиции для отражения наступления колонн с техникой условного противника.

Тщательно изучив особенности местности, командиры, используя технические особенности современных танков Т-80БВ, их высокие скоростные качества, скрытно выдвинулись в заданный район, где оборудовали несколько замаскированных закрытых огневых точек.

Стреляя по навесной траектории и постоянно меняя позиции для ведения огня, танкисты уничтожили все указанные цели.

В ходе выполнения задачи, танкисты мотострелкового соединения ВВО отработали вопросы оборудования закрытых огневых позиций и стрельбы по целям находящимся на расстоянии более четырех километров по навесной траектории, уничтожив при этом более 50 мишеней.

Для отработки учебных задач было привлечено более 300 военнослужащих и задействовано около 100 единиц техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице