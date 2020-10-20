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20.10.2020 (05:00)

Подразделения БЛА армейского корпуса ВВО на Курильских островах сдали контрольную проверку на «отлично»

В рамках контрольной проверки военнослужащие подразделений БЛА армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах провели воздушную разведку по обнаружению подразделений условного противника в условиях сильно пересечённой местности. Выполнение поставленных задач осложнял порывистый ветер.

С помощью беспилотных летательных аппаратов специалистам удалось обнаружить позиции условного противника и выполнить разведку маршрутов его передвижения.

Также, расчеты БЛА осуществили передачу координат лагеря неприятеля на пункт управления.

Кроме этого, в рамках контрольных занятий военнослужащими были сданы нормативы по выбору стартовой площадки, сбору беспилотника и проверки систем электропитания и управления.

Члены комиссии штаба армейского корпуса ВВО оценили на «отлично» качество сдачи нормативов по сборке, подготовке и запуску БЛА расчётами управления комплексов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты , Проверка боеготовности
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