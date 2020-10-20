Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.10.2020 (04:36)

Более 3 тысяч граждан Дальнего Востока и Восточной Сибири призвано в ВС РФ военными комиссариатами ВВО

Военными комиссариатами Восточного военного округа с начала осеннего призыва граждан на военную службу принято решения о призыве в отношении более 3000 граждан.

Все граждане, прибывающие на сборные пункты Восточного военного округа, проходят обязательное экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Оно организовано в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура занимает не более 20 минут. В случае отрицательного результата на вирусную инфекцию призывник допускается на сборный пункт.

Всего на территории Восточного военного округа работают 11 сборных пунктов в 11 субъектах Российской Федерации.

На каждом пункте находятся подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Они периодически обрабатывают помещения, территорию сборных пунктов и транспортные средства на которых перевозятся призывники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке истребитель МиГ-31БМ ТОФ осуществил учебное ночное сопровождение «самолета-нарушителя» и принудил его к посадке
Военный комиссариат Курской области в ходе осеннего призыва направит в войска более 1000 граждан
Иркутская область первая отправила призывников в Вооруженные Силы РФ
С начала работы призывных комиссий военнослужащие ЗВО провели спецобработку свыше 100 тыс. кв. м. территории в пяти регионах России

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false