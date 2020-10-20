20.10.2020 (07:00)

Военная академия радиационной, химической и биологической защиты приняла участие в онлайн-акции «Юный Патриот»

С 16 по 19 октября 2020 года на базе ФГБУ «Молодежный центр Кострома» прошла профильная смена «Юный Патриот» в рамках VI Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – родину защищать». В акции приняло участие более 290 представителей образовательных учреждений, юнармейских отрядов и патриотических клубов Костромской области.

Программа профильной смены была организована в дистанционном режиме и представляла собой комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию и добровольческой деятельности.

Начальник научно-исследовательского отдела Военной академии подполковник Константин Аккузин принял активное участие в военно-патриотическом блоке, где рассказал о порядке прохождения службы в Российской Федерации и о поступлении в военно-учебные заведения, в том числе и о поступлении в Военную академию радиационной, химической и биологической защиты.

В ходе конференции он ответил на вопросы, связанные с поступлением в ВА РХБ защиты.

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