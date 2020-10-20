20.10.2020 (03:00)

В Саратовской области проводится контрольная проверка мобильного соединения войск РХБЗ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Саратовской области проводится контрольная проверка мобильного соединения войск РХБЗ

В Саратовской области проводятся мероприятия проверки готовности мобильного соединения РХБ защиты к выполнению задач по предназначению в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

В ходе проверки подразделения мобильного соединения войск РХБ защиты совершили марш на штатной технике, общей протяженностью более 150 километров и отработали учебно-боевые задачи по ведению РХБ разведки местности, проведению полной специальной обработки военной техники, а также аэрозольной маскировки объектов.

Всего к проверке привлечено более 250 единиц специальной техники и 700 военнослужащих.

Военнослужащие мобильного соединения входе проверки отрабатывают тактику действий расчетов на новых образцах военной техники: универсальной тепловой машины специальной обработки УТМ-80М, универсальной станции специальной обработки УССО и дымовой машины ТДА-3.

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