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20.10.2020 (02:30)

В управлении дальневосточного авиационного соединения дальней авиации проходят плановые контрольные занятия

В дальневосточном авиационном соединении дальней авиации проходят плановые контрольные занятия за летний период обучения 2020 учебного года.

Данные мероприятия проходят под руководством командира авиационного соединения гвардии полковника Андрея Малышева.

Проверка теоретических знаний и практических умений продлится до конца текущей недели с соответствующей оценкой личного состава управления.

В рамках проводимых мероприятий осуществляется строевой смотр личного состава управления авиационного соединения, с переходом к последующей сдаче теоретических зачетов по специальной, технической, военно-политической и методической подготовкам, а также отработка на практике огневой подготовки, РХБ защиты подразделений.

Данные контрольные занятия за период обучения позволяют личному составу, в последующем, повысить или подтвердить свой квалификационный разряд (класс), что в дальнейшем повлияет на более качественное выполнение своих должностных обязанностей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Проверка боеготовности , Воздушно-космические силы (ВКС)
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