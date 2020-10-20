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20.10.2020 (02:00)

На Камчатке истребитель МиГ-31БМ ТОФ осуществил учебное ночное сопровождение «самолета-нарушителя» и принудил его к посадке

На Камчатке экипаж высотного истребителя-перехватчика МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота в ходе учения выполнил учебное ночное сопровождение и принудил к посадке на аэродром самолет условного противника.

Вторым участником воздушного противостояния являлся самолёт МиГ-31, который на большой высоте имитировал проникновение в воздушное пространство России.

Взлет истребителя на сопровождение «нарушителя» был осуществлён с аэродрома Елизово. Морские летчики визуально обнаружили самолет, по радиосвязи вышли с ним на связь и выдвинули требование следовать за перехватчиком. После невыполнения указаний экипаж МиГ-31БМ сблизился с «нарушителем» и маневрируя вынудил его подчиниться, после чего сопроводил до аэродрома.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Истребительная авиация , Перехват , Воздушно-космические силы (ВКС) , Тихоокеанский флот
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