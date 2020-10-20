20.10.2020 (01:30)

Более 2000 военных связистов обеспечивают надежную и бесперебойную связь в объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил

Более 2000 военнослужащих различной категории войск связи обеспечивают надежной и непрерывной связью соединения, части и подразделения объединения противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) Воздушно-космических сил.

Военные связисты выполняют задачи по обеспечению непрерывного управления соединениями и воинскими частями в ходе повседневной деятельности и несения ими боевого дежурства по противовоздушной обороне центрального промышленного района, активно участвуют во внедрении перспективных средств связи и АСУ, обеспечивают эксплуатацию действующих систем, развитии и совершенствовании системы связи и АСУ объединения, строительстве волоконно-оптических и цифровых радиорелейных линий связи в Московской зоне ответственности за ПВО.

В 2020 году военными связистами объединения организованы и проведены на высоком уровне многочисленные мероприятия подготовки, в том числе обеспечены командно-штабные учения и тренировки, тактические учения с боевой стрельбой на полигоне Ашулук, тактико-специальные учения батальонов управление соединений ПВО, сборы с офицерами связи, тренировки по связи. По результатам специального учения по связи отдел связи армии второй год подряд занял первое место среди объединений Воздушно-космических сил.

Справочно:

История связи и АСУ объединения неразрывно связана с историей Московского округа ПВО и ведется с момента издания приказа МО СССР о формировании Московского округа ПВО в августе 1954 года. Военный округ, а затем и объединение всегда являлись передовыми в Войсках ПВО (ВВС), а система связи и АСУ головным участком, на котором впервые внедрялись современные средства связи и АСУ. Именно в объединении ПВО-ПРО впервые в Вооруженных Силах Российской Федерации было развернуто цифровое оборудование связи: цифровые радиорелейные станции «Радиус», «Микран», «Рисса», «Радиан», а также цифровые автоматические телефонные станции и другая техника связи. Полученный опыт активно распространялся в других органах управления и подразделениях связи ВКС. Как и ранее, в настоящее время система управления объединения является самой совершенной за счет использования современных высокопроизводительных комплексов автоматизации на всех звеньях управления от роты до командного пункта армии.

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