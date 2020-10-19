19.10.2020 (21:07)
Флотские химики проводят регулярную дезинфекцию в военных гарнизонах и инфраструктурных
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота проводят плановую дезинфекцию, в соединениях, частях и кораблях Балтийского флота.
Военные химики в ходе обработки применяют один из самых надежных растворов для дезинфекции, полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция.
Регулярной дезинфекции, подвергаются столовые, дороги общего пользования, транспортные средства и прилегающие территории, здания и внутренние помещения военкоматов в городах Калининградской области и приемно-техническая комиссии Балтийского флота, а также объекты воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих.
В общей сложности за сутки в гарнизонах, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях подразделениями РХБ защиты дезинфицируется более 340 тысяч квадратных метров.
Для дезинфекционной обработки объектов на Балтийском флоте задействовано более 550 военнослужащих подразделений РХБ защиты.