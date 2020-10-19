19.10.2020 (21:03)

Волейболистки ЦСКА победили в полуфинале Первенства России

В Хакасии завершились полуфинальные игры Первенства России по волейболу среди команд девушек до 14 лет из Сибирского Федерального округа и Дальнего Востока.

Соревнования проходили в Белом Яре, в них приняли участие волейболистки из Красноярска, Читы, Хакасии и Южно-Сахалинска.

Участницы разыграли две путевки в финальную часть Первенства России. В итоге команда спортшколы (ОРК) «ЦСКА-Хакасия» самарского филиала ЦСКА без единого поражения стала абсолютным победителем турнира и вышла в финал Первенства по своему возрасту. Финал пройдет с 16 по 26 ноября в Нижнем Новгороде.

Воспитанницы армейского тренера Ирины Золотухиной продемонстрировали высочайший уровень подготовки.

Второе место в полуфинале заняла команда Южно-Сахалинска, третье – команда спортшколы олимпийского резерва «Юность» из г. Красноярск.

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