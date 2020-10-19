19.10.2020 (21:03)
Волейболистки ЦСКА победили в полуфинале Первенства России
В Хакасии завершились полуфинальные игры Первенства России по волейболу среди команд девушек до 14 лет из Сибирского Федерального округа и Дальнего Востока.
Соревнования проходили в Белом Яре, в них приняли участие волейболистки из Красноярска, Читы, Хакасии и Южно-Сахалинска.
Участницы разыграли две путевки в финальную часть Первенства России. В итоге команда спортшколы (ОРК) «ЦСКА-Хакасия» самарского филиала ЦСКА без единого поражения стала абсолютным победителем турнира и вышла в финал Первенства по своему возрасту. Финал пройдет с 16 по 26 ноября в Нижнем Новгороде.
Воспитанницы армейского тренера Ирины Золотухиной продемонстрировали высочайший уровень подготовки.
Второе место в полуфинале заняла команда Южно-Сахалинска, третье – команда спортшколы олимпийского резерва «Юность» из г. Красноярск.