19.10.2020 (20:36)

Военный комиссариат Курской области в ходе осеннего призыва направит в войска более 1000 граждан

Военный комиссариат Курской области в ходе осеннего призыва направит в войска более 1000 граждан.

«Призыв проходит с соблюдением всех эпидемиологических норм, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций. Призывные комиссии и сборные пункты обеспечены средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, приборами для кварцевания помещений и средствами дезинфекции», — сообщил военный комиссар региона Владимир Родионов.

Призывников обеспечат средствами индивидуальной защиты. При отправке каждый получает персональную электронную карту, на которую занесены его паспортные данные, медицинские показатели, рост, вес, размер обуви и семейное положение. Также юношам выдадут военную форму по видам и родам войск, сумку для личных вещей.

Большая часть курян будет проходить службу в частях Западного военного округа. Но если призывник женат, у него есть ребёнок, престарелые или тяжело болеющие родители, и это подтверждено соответствующими документами, он сможет пройти службу вблизи места проживания.

Военный комиссар также напомнил, что с прошлого года действуют поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми призывники получили возможность уйти в запас раньше положенного срока. Таким правом могут воспользоваться, к примеру, солдаты, у которых во время службы родился второй ребёнок.

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