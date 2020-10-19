19.10.2020 (19:45)

В обновленной столовой истребительного полка Балтийского флота пройдет день белорусской кухни

В обновленной столовой истребительного полка Балтийского флота летчиков, инженерно-технический состав и военнослужащих по призыву угостят белорусскими блюдами. День белорусской кухни состоится в большом зале столовой, в которой недавно закончены ремонт и переоборудование. Она способна выдавать до 740 обедов и оснащена линией раздачи пищи с элементами «шведского стола».

Столовая состоит из двух обеденных залов для военнослужащих по призыву и летно-технического состава и зала, где созданы все условия для питания летчиков-истребителей. В столовой также находятся пять основных функциональных групп помещений — производственных, складских, административно-бытовых и технических. Варочные цеха столовой оснащены самой современной техникой, позволяющей полноценно готовить все виды блюд для военнослужащих с соблюдением всех норм, принятых в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Особенностью обновленной столовой является приготовление пищи по двум нормам довольствия для летчиков и инженерно-технического состава. На каждый прием пищи здесь будет приготавливаться не менее двух первых блюд, трех холодных закусок, трех мясных и рыбных блюд, трех гарниров, а также нескольких видов компотов, морсов и соков. В салат-баре на выбор будут предложены свежие, соленые и маринованные огурцы и томаты, несколько видов капусты, морковь свежая или по-корейски, оливки, маслины, зелень, перец, редис, консервированные фасоль, кукуруза и зеленый горошек, консервы овощные закусочные и др.

Участие поваров в раздаче блюд позволит соблюсти полноту доведения положенных норм довольствия до каждого военнослужащего, а также поддерживать установленные требования санитарных норм и правил.

Помещения столовой многофункциональны и позволяют, кроме приема пищи, заниматься организацией досуга.

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