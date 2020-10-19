19.10.2020 (19:15)

Юные воспитанники Аксайского казачьего кадетского корпуса произнесли Торжественное обещание кадета

В Аксайском Данилы Ефремова казачьем кадетском корпусе самые юные воспитанники перед лицом своих товарищей, педагогов и родителей произнесли слова заветной Клятвы кадета.

Этому мероприятию предшествовала большая подготовка: ребята тщательно отрабатывали приемы строевой подготовки, учили текст Клятвы и Государственного гимна России.

Церемония началась в назначенное время. На плацу в торжественном строю встали кадеты, офицеры, принимающие Клятву, начальник кадетского корпуса, родители ребят.

Начальник корпуса вручил удостоверения кадета отличившимся в учебе, поздравил ребят с важным событием, пожелал им успешной учебы, быть патриотом своей страны, помнить о подвигах предков и быть достойным защитником Отечества.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем и совместным фотографированием с командованием корпуса.

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