19.10.2020 (19:15)
Юные воспитанники Аксайского казачьего кадетского корпуса произнесли Торжественное обещание кадета
В Аксайском Данилы Ефремова казачьем кадетском корпусе самые юные воспитанники перед лицом своих товарищей, педагогов и родителей произнесли слова заветной Клятвы кадета.
Этому мероприятию предшествовала большая подготовка: ребята тщательно отрабатывали приемы строевой подготовки, учили текст Клятвы и Государственного гимна России.
Церемония началась в назначенное время. На плацу в торжественном строю встали кадеты, офицеры, принимающие Клятву, начальник кадетского корпуса, родители ребят.
Начальник корпуса вручил удостоверения кадета отличившимся в учебе, поздравил ребят с важным событием, пожелал им успешной учебы, быть патриотом своей страны, помнить о подвигах предков и быть достойным защитником Отечества.
Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем и совместным фотографированием с командованием корпуса.