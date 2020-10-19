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19.10.2020 (18:04)

Гранатометчики Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали итоговую проверку

Гранатомётчики Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали итоговую проверку за 2020 учебный год.

К сдаче итоговой проверки было привлечено 100% гранатометчиков ОГРВ ПРРМ. Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и бронированную технику условного противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов станковых АГС-17.

В ходе сдачи итоговой проверки военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению и выбору места для стрельбы. В процессе выполнения упражнений особое внимание было уделено использованию фортификационных сооружений для защиты от налетов самолетов и вертолетов условного противника.

Итоговая проверка проводится в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Миротворческие операции
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