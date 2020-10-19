19.10.2020 (17:41)
Артиллеристам ЗВО в Твери передали православные святыни
В Твери состоялась торжественная церемония передачи православных святынь в войсковой храм гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской Краснознаменной, орденов Суворова и Александра Невского бригады.
Личному составу воинской части были переданы походный ковчег с частицами мощей святого Георгия Победоносца, святого праведного Феодора Ушакова, святого апостола Андрея Первозванного и походная икона святого Иоанна Воина с частицей мощей.
Переданные святыни будут храниться в воинском храме во имя святого Иоанна Воина, возведенном на территории части. Им смогут поклонится верующие военнослужащие.
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