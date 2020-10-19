Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.10.2020 (17:41)

Артиллеристам ЗВО в Твери передали православные святыни

В Твери состоялась торжественная церемония передачи православных святынь в войсковой храм гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской Краснознаменной, орденов Суворова и Александра Невского бригады.

Личному составу воинской части были переданы походный ковчег с частицами мощей святого Георгия Победоносца, святого праведного Феодора Ушакова, святого апостола Андрея Первозванного и походная икона святого Иоанна Воина с частицей мощей.

Переданные святыни будут храниться в воинском храме во имя святого Иоанна Воина, возведенном на территории части. Им смогут поклонится верующие военнослужащие.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
С начала работы призывных комиссий военнослужащие ЗВО провели спецобработку свыше 100 тыс. кв. м. территории в пяти регионах России
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту обеспечивает 100% оплату за потребленную электроэнергию
В Нижегородской области военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию бронетехники
В армейском корпусе Балтийского флота завершилась подготовка водителей и механиков-водителей

Метки:
Артиллерия , Западный военный округ , Религия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false