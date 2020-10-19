19.10.2020 (05:00)

В Нижегородской области военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию бронетехники

В Нижегородской области на полигоне Мулино в ходе учения военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку военной техники от коронавирусной инфекции.

Специалисты РХБ защиты в индивидуальных средствах защиты применили дезинфицирующие растворы для обработки поверхности, узлов, механизмов и кабин экипажей танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. Слаженными действиями личного состава вся техника была обработана в кротчайшие сроки, что позволило экипажам приступить к выполнению учебно-боевых задач. Для дезинфекции применялись новейшие авторазливочные машины АРС-14КМ.

К учению привлекались 350 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельного полка РХБ защиты танкового объединения ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице