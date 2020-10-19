19.10.2020 (18:02)
Специалисты материально-технического обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали итоговую проверку
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) специалисты роты материального обеспечения сдали итоговую проверку за 2020 учебный год.
К итоговой проверке за 2020 учебный год было привлечено 100% военнослужащих роты материального обеспечения ОГРВ ПРРМ. В рамках проверки военнослужащие сдали зачеты и отработали нормативы по специальной подготовке.
На теоретическом этапе военнослужащие сдали зачеты по таким темам как нормы продовольственного и вещевого довольствия, правила хранения продуктов и их приготовления в полевых условиях, требования безопасности при транспортировке горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также тактико-технические характеристики закрепленной военной техники. На практическом этапе проверки специалисты материально-технического обеспечения отработали нормативы по развертыванию полевой кухни, полевого пункта заправки, пункта питания и полевой бани.
Итоговая проверка для специалистов материально-технического обеспечения ОГРВ ПРРМ прошла в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.