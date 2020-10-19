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19.10.2020 (18:02)

Специалисты материально-технического обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали итоговую проверку

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) специалисты роты материального обеспечения сдали итоговую проверку за 2020 учебный год.

К итоговой проверке за 2020 учебный год было привлечено 100% военнослужащих роты материального обеспечения ОГРВ ПРРМ. В рамках проверки военнослужащие сдали зачеты и отработали нормативы по специальной подготовке.

На теоретическом этапе военнослужащие сдали зачеты по таким темам как нормы продовольственного и вещевого довольствия, правила хранения продуктов и их приготовления в полевых условиях, требования безопасности при транспортировке горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также тактико-технические характеристики закрепленной военной техники. На практическом этапе проверки специалисты материально-технического обеспечения отработали нормативы по развертыванию полевой кухни, полевого пункта заправки, пункта питания и полевой бани.

Итоговая проверка для специалистов материально-технического обеспечения ОГРВ ПРРМ прошла в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Миротворческие операции
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