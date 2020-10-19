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19.10.2020 (17:34)

С начала работы призывных комиссий военнослужащие ЗВО провели спецобработку свыше 100 тыс. кв. м. территории в пяти регионах России

В Московской, Нижегородской, Смоленской, Ярославской и Ивановской областях с начала работы призывных комиссий военнослужащие подразделения РХБ защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа провели специальную обработку военкоматов, контрольно-пропускных пунктов, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовых, а также прилегающей территории к военным комиссариатам.

Всего было обработано свыше 100 тыс. кв. метров с применением специальных машин АРС-14 и АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К.

Во все военкоматы на территории 5 регионов России ранее поступили медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу. Также с целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников, а также создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

Работа призывных комиссий военных комиссариатов началась с 1 октября. Первые отправки в войска состоятся после 20 октября.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
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