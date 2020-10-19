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19.10.2020 (18:00)

Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ продолжит оснащение поисково-спасательных сил флотов стационарными и мобильными барокомплексами

Служба поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России продолжит в ближнесрочной перспективе активное оснащение поисково-спасательных сил флотов стационарными и мобильными барокомплексами, предназначенными для обеспечения водолазных спусков и выполнения задач поисково-спасательного обеспечения действий сил Военно-Морского Флота.

Ряд предприятий с этой целью ведут разработку и осуществляют поставку комплексов в ВМФ. Это передвижные, мобильные и стационарные рекомпрессионные комплексы, которые могут устанавливаться на поисково-спасательных судах-носителях или оперативно доставляться в пункты назначения.

Комплексы позволяют комплексно обеспечивать водолазные спуски и работы на различных глубинах, проводить декомпрессию водолазов, лечебную рекомпрессию и лечение в барокамере специфических водолазных заболеваний, отрабатывать физиологическую натренированность водолазов, выполнять функции дежурной барокамеры.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Поисковики
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