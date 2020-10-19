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19.10.2020 (17:30)

В Центральном военно-морском музее юные моряки Санкт-Петербурга принесли клятву на верность кадетскому братству

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в соответствии со сложившейся традицией учащиеся морских кадетских классов школы № 290 Красносельского района Санкт-Петербурга были приведены к присяге на верность кадетскому братству.

Юные моряки пред лицом своих товарищей, наставников и родителей торжественно поклялись свято чтить традиции Родины, знать и уважать ее историю и успешно учиться.

Как отметил директор ЦВММ Руслан Нехай, музей давно и по праву стал центром для подобных мероприятий, которые проводятся в уникальном атриуме среди исторических артефактов Российского флота в непосредственной близости от зала, где демонстрируется Ботик Петра I. Эта атмосфера вдохновляет и мотивирует ребят на изучение традиций Военно-Морского Флота, которому в 2021 году исполнится 325 лет.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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