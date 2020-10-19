19.10.2020 (17:07)

Учебный корабль «Смольный» ВМФ России проходит Балтийскую проливную зону и 21 октября совершит заход в Балтийск

Учебный корабль «Смольный», следуя по плану дальнего похода из Севастополя в Кронштадт, в настоящее время проходит Балтийскую проливную зону и 21 октября совершит заход в Балтийск.

На борту учебного корабля находятся свыше 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). План дальнего похода УК «Смольный» утвержден главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым.

Перед прохождением Балтийских проливов на корабле проведены тренировки по прохождению узкости, в которых приняли участие курсанты, находящиеся на борту и экипаж корабля.

В течение дальнего похода под руководством наиболее подготовленных членов экипажа корабля курсанты ежедневно отрабатывают мероприятия по основам корабельной организации, занятия по морской и штурманской подготовке, по борьбе за живучесть корабля, несение вахт на ходовом мостике, а также программой корабельной практики предусмотрена общая, физическая и специальная подготовка.

Учебный корабль «Смольный» вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года. В рамках дальнего похода корабль уже прошел более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов и совершил заходы в главные базы и пункты базирования Северного и Черноморского флотов. Возвращение корабля в пункт базирования г. Кронштадт запланировано на конец октября 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице