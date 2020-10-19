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19.10.2020 (17:07)

Учебный корабль «Смольный» ВМФ России проходит Балтийскую проливную зону и 21 октября совершит заход в Балтийск

Учебный корабль «Смольный», следуя по плану дальнего похода из Севастополя в Кронштадт, в настоящее время проходит Балтийскую проливную зону и 21 октября совершит заход в Балтийск.

На борту учебного корабля находятся свыше 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). План дальнего похода УК «Смольный» утвержден главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым.

Перед прохождением Балтийских проливов на корабле проведены тренировки по прохождению узкости, в которых приняли участие курсанты, находящиеся на борту и экипаж корабля.

В течение дальнего похода под руководством наиболее подготовленных членов экипажа корабля курсанты ежедневно отрабатывают мероприятия по основам корабельной организации, занятия по морской и штурманской подготовке, по борьбе за живучесть корабля, несение вахт на ходовом мостике, а также программой корабельной практики предусмотрена общая, физическая и специальная подготовка.

Учебный корабль «Смольный» вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года. В рамках дальнего похода корабль уже прошел более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов и совершил заходы в главные базы и пункты базирования Северного и Черноморского флотов. Возвращение корабля в пункт базирования г. Кронштадт запланировано на конец октября 2020 года.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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