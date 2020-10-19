19.10.2020 (16:56)

Специалисты связи ЦВО модернизировали аэромобильный пункт управления, сделав его бронированным

Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) модернизировали аэромобильный пункт управления собственной разработки, сделав его бронезащищенным. Об этом накануне Дня военного связиста сообщил начальник войск связи ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин.

«В 2020 году модернизировали созданный нашими специалистами в 2019 году аэромобильный пункт управления, ранее размещавшийся на базе легковых автофургонов, перенеся его аппаратные средства на бронебазу многоцелевого вездехода «Тигр». Данный комплекс способен не только обеспечить командование защищённой видеоконференцсвязью, режимной телефонией, радиосвязью и системой передачи данных, но и защитить экипаж от пуль и осколков. По сути весьма успешное сопряжение в двух бронемашинах группы цифровых средств связи заменило собой прежнюю автоколонну из грузовых машин связи, оснащённых аналоговой аппаратурой», — сказал генерал-майор Геннадий Тучин.

Он добавил, что данный комплекс является более защищенной версией также разработанного в ЦВО в 2019 году аэромобильного пункта управления на базе двух автофургонов с прицепами.

Напомним, первое практическое применение комплекса прошло в ходе учения войск связи, начавшегося сегодня на полигоне в Самарской области. Мобильный пункт исполнен на базе двух бронеавтомобилей «Тигр» с двухосными прицепами. Аппаратные средства комплекса способны обеспечить всем спектром современных услуг связи оперативную группу до 25 человек.

Справочно:

День военного связиста отмечается в России 20 октября. В этот день в 1919 году приказом Реввоенсовета было учреждено Управление связи Рабоче-крестьянской Красной Армии — центральный орган по руководству военной связью. С этого документа началось становление и развитие войск связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице