19.10.2020 (16:44)

Арктическая группировка Северного флота завершает поход и возвращается в базу

Арктическая группировка Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева завершает девятый поход по морям Северного Ледовитого океана. На этой неделе основная часть кораблей и судов прибудет в базу.

Завтра в Североморске планируется встреча большого десантного корабля «Кондопога» и спасательного буксирного судна «Памир». Через несколько дней вернётся из Арктики ледокол «Илья Муромец» со вторым отрядом комплексной экспедиции Русского географического общества и Северного флота.

Большой противолодочный корабль «Североморск» и большой морской танкер «Сергей Осипов» ещё некоторое время продолжат выполнение поставленных задач в море.

На завершающем этапе девятого арктического похода корабли и суда Северного флота обеспечили стрельбу береговым ракетным комплексом «Бастион» с острова Земля Александры по надводной цели в Баренцевом море.

Девятый арктический поход группировки кораблей и судов Северного флота стал самым продолжительным. Он начался 5 августа с выходом из главной базы флота – Североморска. Корабли и суда арктической группировки Северного флота прошли более 8 тысяч морских миль по всей трассе Северного морского пути до Берингова моря и обратно. Впервые в истории арктических походов группировка обогнула архипелаг Северная земля с севера.

В российской Арктике североморцы провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

В акватории Берингова моря силы арктической группировки Северного флота дважды высадили морской десант на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова. Учения по разрешению кризисных ситуаций и проведению рейдовых действий в Арктике были проведены североморцами в бухте Провидения и в заливе Креста, неподалеку от населенного пункта Эгвекинот.

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